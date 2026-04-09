Мелания Тръмп отхвърли твърденията за връзка с покойния финансист Джефри Епстийн

Първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп категорично отхвърли твърдения за нейни връзки с покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн.

В специално изявление от Белия дом тя заяви, че тези лъжи увреждат репутацията й и трябва да приключат още днес. Мелания Тръмп отрече, че дължи запознанството със съпруга си на Епстийн. За първи път видях този човек през 2000-та година на събитие с Доналд, каза тя.

Не съм жертва на Епстийн, подчерта Мелания Тръмп. Опозореният финансист беше арестуван през 2019-та по обвинение за секстрафик на малолетни. Смъртта му през същата година в затвора беше обявена за самоубийство.