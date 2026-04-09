Италия поиска временна отмяна на правилата за бюджетния дефицит

Италианският премиер Джорджа Мелони се обяви за обща временна отмяна на строгите европейските норми за бюджетния дефицит, ако войната в Близкия изток се проточи.



Евросъюзът може да прибегне до такава мярка при извънредни обстоятелства и в период на криза, както беше по време на ковид-пандемията. Дерогацията на строгите фискални правила ще позволи на правителствата да реагират гъвкаво, за да се преодолеят негативите от кризисната ситуация.

"Клаузата за обща дерогация" може да бъде задействана в условия на голяма икономическа криза, нo според еврокомисаря по икономика Валдис Домбровскис засега тези условия не са налице.