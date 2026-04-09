"Кървавият пламък на българския Великден" - изложба във Военноисторическия музей по повод 150 години Априлско въстание

Дарина Ангелова от Дарина Ангелова
Чете се за: 02:52 мин.
Общество
Експозицията може да се види в следващите два месеца

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Изложба на Националния военноисторически музей, посветена на 150-ата годишнина от избухването на Априлското въстание, беше открита днес. Началото беше дадено от директора на музея доц. д-р Соня Пенкова и служебния министър на отбраната Атанас Запрянов.

"Кървавият пламък на българския Великден" - това име носи изложбата, посветена на 150 години от избухването на Априлското въстание.

Деяна Костова, заместник-директор на Националния военноисторически музей: "Идеята ни беше да потопим посетителите в емоцията на онези години, да ги направим съпричастни към темата за саможертвата и възкресението, именно в навечерието на светлите християнски празници, дни в които тази тема отеква с особена сила."

Тя включва лични вещи на участници във въстанието, а в център на експозицията стоят знамената и оръжията.

доц. д-р Соня Пенкова, директор на Националния военноисторически музей: "Изложбата представя за първи път събрани на едно място знамената на Априлското въстание, много са любопитни всички - бих обърнала внимание на Карловското знаме, което е правено по поръчение на Левски за частния Карловски революционен комитет от Вътрешната организация, то участва и във въстанието."

В експозицията са включени и свидетелства за силния международен отзвук, който събитията от април 1976 г. предизвикват в Европа и света.

Деяна Костова, заместник-директор на Националния военноисторически музей: "Над 3000 статии на автори, общественици, държавници. Техните думи могат да бъдат видени в нашата експозиция."

Британското посолство у нас също отбелязва годишнината като организира пътуваща изложба, която разказва за връзката между британския държавник и политик Уилям Гладстон с Априлското въстание.

н. пр. Натаниел Копси, посланик на Великобритания в България: "Изложбата е доста интерактивна. Има видеа, има разговори между мен и Уилям Гладстон с изкуствения интелект. Разбира се, те не са истински. Бихме искали да покажем въздействието от Априлското въстание върху Великобритания."

Изложбата е част от кампанията по отбелязване на 110-ата годишнина на Националния военноисторически музей и може да бъде посетена в следващите два месеца.

