Показват над 60 000 лалета от 85 сорта в Ботаническата градина в Балчик

Парад на лалетата може да се наблюдава за 13-та поредна година в Университетската ботаническа градина в

Балчик. Тази година в него се показват над 60 000 лалета от 85 сорта - кое от кое по-красиви. За първи път ботаниците показват и парад на паричките.

Всяка година тук се засяват хиляди луковици от различни сортове, които отварят своите чашки по различно

време, затова и процесът на цъфтеж е наречен парад.

Ваня Радева, главен специалист в Университетска ботаническа градина - Балчик: "Ранно, средно, късно цъфтящи - от всички сортове имаме представители. Идеята е през този малко повече от месец, през който тече парадът на лалетата, туристите когато дойдат, да могат да видят цъфтящи на момента лалета, понеже вече ранните са в пика си, даже вече имаме някои, които почват да прецъфтяват, но в това време започват да цъфтят средните сортове лалета."

Палитрата им е изключително богата на цветове - от бяло до черно, както и формите.

Ваня Радева: "Имаме божуровидни, имаме лилиецветни, имаме двуцветни, папагаловидни имаме."

Сердика е единственият български сорт лале, но по нищо не отстъпва на холандските. В градината ревниво пазят и диви представители на вида.

Ваня Радева: "Очакваме края на последно цъфтящите, късноцъфтящите лалета да бъде в началото на май, като освен лалета, в цветните фигури и партери имаме 44 сорта теменужки, 4 сорта незабравки. Тази година за първи път имаме парад на паричките - имаме 16 сорта парички. Паричките са малко по-особени растения, те са зимоустойчиви, много годишни са, много са красиви."

Растителните видове са комбинирани по височина, цвят, размер на чашката. Над 100 000 са само луковичните пролетни цветя, а за тях и за всички останали растения се грижат 35 души.

Ваня Радева: "Градината ни е 194 декара, като над 5000 имаме многогодишни студоустойчиви растения, подходящи за нашия климат. А имаме растения, които октомври си ги внасяме в работни оранжерии, грижим се цяла зима за тях и април си ги изнасяме навън, поради простата причина, че са топлолюбиви или тропични колекции."

С лятното зацветяване ботаниците подготвят и нова изненада за посетителите - музикална градина.

Ваня Радева: "Всяко едно растение излъчва музика, което ние не чуваме естествено, но по специален начин се улавя със специална апаратура. Тези растения, които ние си изберем и тази музика, която е по-подходяща, ще бъде записана, с QR код ще може да се разчита от телефоните и съответно, който иска, може да слуша музиката на съответното растение."

Първото музициращо растение е от емблематичната колекция на градината - над 110-годишен мексикански кактус.