Министерството на финансите ще публикува списък с...
Николай Минков от Николай Минков
У нас
Проверяват 62 обществени поръчки заради съмнения за отклоняване на средства
Снимка: БТА
Финансовото министерство ще публикува информацията за над 7 хил. обществени поръчки за над 30 млрд. евро. Това обяви днес ресорният министър Георги Клисурски като обясни, че тя ще бъде достъпна за всички, за по-голяма прозрачност при използването на публичен ресурс. Той увери, че се подготвят нови мерки в подкрепа на най-пострадалите браншове от високите цени на горивата, но данъците няма да се променят.

Ресорният министър е разпоредил финансова инспекция на 62 обществени поръчки, по които има най-големи съмнения за отклоняване на публичен ресурс и даде пример.

Георги Клисурски - служебен министър на финансите: „Три от тях ще спомена, които за мен бяха доста шокиращи - в МЗ тестовете за рак, които са потенциално на 5 до 10 пъти завишени цени, договорите за ремонт и поддръжка на пътища на АПИ, където над три пъти повече средства са изразходени за една година, отколкото би се очаквало и договора в БАБХ за инсинераторите и умъртвяване на животни, където има прекомерно завишаване на договорените стойности."

Според служебният финансов министър, най-притеснително е, че при 140 обществени поръчки, авансите са над 50% от тяхната стойност.

Георги Клисурски - служебен министър на финансите: „От тези близо 30 млрд. евро, за които говорим над 4,4 млрд евро са платените аванси. Сега голяма част от тях са в МО, знаете за платените Ф-16, както и в АПИ, например знаете за авансите по договорите за АМ „Хемус“. Общо в системата на АПИ имаме над 1 млрд. евро платени аванси.“

И заяви, че ако се установят нередности в обществените поръчки, те ще бъдат спрени, а средствата пренасочени към бюджета. Клисурски призова граждани, НПО организации, анализатори също да правят проверки и да подават сигнали.

Министър Клисурски увери, че се следят цените на горивата на дребно и ако се наложи държавата ще се намеси с нови мерки.

Георги Клисурски - служебен министър на финансите: „Дизеловото гориво, което се използва от земеделските производители, там можем да намалим допълнително акциза, който им се възстановява по европейска директива и министърът на земеделието вече се е заел да разработи такъв механизъм, за да може буквално до седмици производителите да получават по-голяма възстановяемост на акциза за газьола. Може да се предвиди намаляване на акцизните съставки за природен газ и електоренергия в системите на градския транспорт.“

Клисурски коментира и доклада на ЕЦБ и бе категоричен, че въвеждането на еврото не влияе върху инфлацията у нас.

Георги Клисурски - служебен министър на финансите: „Ефектът, който наблюдаваме по оценка на ЕЦБ пряко свързан с еврото върху повишението на инфлацията е само в размер на 0,3 до 0,4 процента.“

Той коментира и разходите за изборите, които засега ще струват общо 66 млн. евро, но вероятно ще нараснат.

#за отклоняване на средства #съмнения #62 обществени поръчки #проверяват #Георги Клисурски #новини в Метрото

ТОП 24

Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва?
1
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в...
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има загинал
2
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има...
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
3
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
Мъжът, хванат с 6 промила алкохол на АМ "Струма", поиска по-лека мярка
4
Мъжът, хванат с 6 промила алкохол на АМ "Струма", поиска...
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
5
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
6
Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Още от: Финанси

Домбровскис: ЕС е застрашен от стагфлация - висока инфлация и нисък растеж заради войната в Близкия изток
Домбровскис: ЕС е застрашен от стагфлация - висока инфлация и нисък растеж заради войната в Близкия изток
Министерството на финансите ще публикува списък с обществените поръчки Министерството на финансите ще публикува списък с обществените поръчки
Чете се за: 01:20 мин.
МФ ще предложи 5-годишни ДЦК за 150 млн. евро на аукцион МФ ще предложи 5-годишни ДЦК за 150 млн. евро на аукцион
Чете се за: 01:45 мин.
Димитър Радев: Ефектът от еврото върху инфлацията е ограничен, рисковете пред цените в еврозоната нарастват Димитър Радев: Ефектът от еврото върху инфлацията е ограничен, рисковете пред цените в еврозоната нарастват
Чете се за: 02:47 мин.
Новият дълг за тази година надхвърли 1 млрд. евро Новият дълг за тази година надхвърли 1 млрд. евро
Чете се за: 02:30 мин.
Анализ на Фискалния съвет сочи рекорден бюджетен дефицит Анализ на Фискалния съвет сочи рекорден бюджетен дефицит
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с вдъхновителя на няколко поколения
Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са били открити в Пловдив Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са били открити в Пловдив
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Министерството на финансите ще публикува списък с обществените поръчки Министерството на финансите ще публикува списък с обществените поръчки
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Тази година българска делегация няма да пътува за Благодатния огън до Йерусалим Тази година българска делегация няма да пътува за Благодатния огън до Йерусалим
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
Чете се за: 04:15 мин.
По света
След примирието Израел отвори Светите места в Йерусалим
Чете се за: 00:40 мин.
По света
ВАС остави без уважение исканията на БНБ по делото за...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Кой ще влезе в надпреварата за "Златна палма" в Кан тази...
Чете се за: 01:40 мин.
Още
