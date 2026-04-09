Проверяват 62 обществени поръчки заради съмнения за отклоняване на средства

Финансовото министерство ще публикува информацията за над 7 хил. обществени поръчки за над 30 млрд. евро. Това обяви днес ресорният министър Георги Клисурски като обясни, че тя ще бъде достъпна за всички, за по-голяма прозрачност при използването на публичен ресурс. Той увери, че се подготвят нови мерки в подкрепа на най-пострадалите браншове от високите цени на горивата, но данъците няма да се променят.

Ресорният министър е разпоредил финансова инспекция на 62 обществени поръчки, по които има най-големи съмнения за отклоняване на публичен ресурс и даде пример.

Георги Клисурски - служебен министър на финансите: „Три от тях ще спомена, които за мен бяха доста шокиращи - в МЗ тестовете за рак, които са потенциално на 5 до 10 пъти завишени цени, договорите за ремонт и поддръжка на пътища на АПИ, където над три пъти повече средства са изразходени за една година, отколкото би се очаквало и договора в БАБХ за инсинераторите и умъртвяване на животни, където има прекомерно завишаване на договорените стойности."

Според служебният финансов министър, най-притеснително е, че при 140 обществени поръчки, авансите са над 50% от тяхната стойност.

Георги Клисурски - служебен министър на финансите: „От тези близо 30 млрд. евро, за които говорим над 4,4 млрд евро са платените аванси. Сега голяма част от тях са в МО, знаете за платените Ф-16, както и в АПИ, например знаете за авансите по договорите за АМ „Хемус“. Общо в системата на АПИ имаме над 1 млрд. евро платени аванси.“

И заяви, че ако се установят нередности в обществените поръчки, те ще бъдат спрени, а средствата пренасочени към бюджета. Клисурски призова граждани, НПО организации, анализатори също да правят проверки и да подават сигнали.

Министър Клисурски увери, че се следят цените на горивата на дребно и ако се наложи държавата ще се намеси с нови мерки.

Георги Клисурски - служебен министър на финансите: „Дизеловото гориво, което се използва от земеделските производители, там можем да намалим допълнително акциза, който им се възстановява по европейска директива и министърът на земеделието вече се е заел да разработи такъв механизъм, за да може буквално до седмици производителите да получават по-голяма възстановяемост на акциза за газьола. Може да се предвиди намаляване на акцизните съставки за природен газ и електоренергия в системите на градския транспорт.“

Клисурски коментира и доклада на ЕЦБ и бе категоричен, че въвеждането на еврото не влияе върху инфлацията у нас.

Георги Клисурски - служебен министър на финансите: „Ефектът, който наблюдаваме по оценка на ЕЦБ пряко свързан с еврото върху повишението на инфлацията е само в размер на 0,3 до 0,4 процента.“

Той коментира и разходите за изборите, които засега ще струват общо 66 млн. евро, но вероятно ще нараснат.