От ЦИК показаха комплектите за видеонаблюдение на преброяването на бюлетините

От ЦИК показаха комплектите за видеонаблюдение на преброяването на бюлетините
От ЦИК показаха комплектите за видеонаблюдение на преброяването на бюлетините. Устройството е в непромокоем плик, който съдържа инструкция, устройство и стик, на който да бъде поставен, съобщи пред журналисти зам.-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева. ЦИК е взела решени, с което отново се определя "Информационно обслужване" да осигурява видеонаблюдението, допълни Матева.

Росица Матева, зам.-председател на ЦИК: "Новото в това решение е предвидената техническа възможност след приключване на изборния ден да бъде извършвана проверка на всеки 5 в първия час, после на всеки 10 минути дали са включени устройствата за видеонаблюдение. Това е допълнено като условие в нашето решение. Ще бъде изпращана тази информация на ЦИК и РИК, които, от своя страна да предприемат действия да уведомят СИК, които не са включили устройствата за видеонаблюдение или по някаква причина е прекъснала връзката да могат да го включат, като ще работи и колцентър - в случай на технически проблеми с устройствата да се обаждат на този колцентър за съдействие."

Телефоните ще бъдат обявени и ще бъдат изпратени на Районните избирателни комисии, които от своя страна ще ги препратят на секционните комисии. Беше показан и комплекта, в който е устройство за видеонаблюдение - в непромокаем плик, с инструкция, устройство и стик, на който да бъде поставен. Росица Матева демонстрира и как трябва да бъде сглобено правилно устройството, както и начинът, по който то се свързва към системата за видеонаблюдение.

6 575 151 е окончателния брой избиратели за вота на 19 април, каза още Росица Матева. Със запрещение са 9525, , с влязла в сила присъда – 4311, а подалите удостоверения за гласуване на друго място – 577.

Секциите за хора с увреждания, които трябва да бъдат на първи или партерен етаж за цялата страна са 1251.

ТОП 24

Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
1
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
2
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва?
3
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в...
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има загинал
4
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има...
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
5
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и цените
6
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Още от: Ямбол - МИР 31

Институциите докладваха на президента докъде са стигнали с подготовката на вота
Институциите докладваха на президента докъде са стигнали с подготовката на вота
В област Ямбол доставиха бюлетините за вота на 19 април В област Ямбол доставиха бюлетините за вота на 19 април
Чете се за: 00:25 мин.
Илияна Йотова събра институциите, отговорни за честността на вота Илияна Йотова събра институциите, отговорни за честността на вота
Чете се за: 05:07 мин.
„Информационно обслужване“ показа как гласовете се превръщат в мандати „Информационно обслужване“ показа как гласовете се превръщат в мандати
Чете се за: 02:02 мин.
Демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването на вота на 19 април правят днес Демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването на вота на 19 април правят днес
Чете се за: 01:02 мин.
Започна разпределението на бюлетините за вота на 19 април (ОБЗОР) Започна разпределението на бюлетините за вота на 19 април (ОБЗОР)
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са били открити в Пловдив
Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Задържаният у нас шейх от ОАЕ остава в ареста Задържаният у нас шейх от ОАЕ остава в ареста
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията? Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
Чете се за: 04:15 мин.
По света
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ) България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Министерството на финансите ще публикува списък с обществените поръчки
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
ВАС остави без уважение исканията на БНБ по делото за...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Тази година българска делегация няма да пътува за Благодатния огън...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Кой ще влезе в надпреварата за "Златна палма" в Кан тази...
Чете се за: 01:37 мин.
Още
