От ЦИК показаха комплектите за видеонаблюдение на преброяването на бюлетините. Устройството е в непромокоем плик, който съдържа инструкция, устройство и стик, на който да бъде поставен, съобщи пред журналисти зам.-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева. ЦИК е взела решени, с което отново се определя "Информационно обслужване" да осигурява видеонаблюдението, допълни Матева.

Росица Матева, зам.-председател на ЦИК: "Новото в това решение е предвидената техническа възможност след приключване на изборния ден да бъде извършвана проверка на всеки 5 в първия час, после на всеки 10 минути дали са включени устройствата за видеонаблюдение. Това е допълнено като условие в нашето решение. Ще бъде изпращана тази информация на ЦИК и РИК, които, от своя страна да предприемат действия да уведомят СИК, които не са включили устройствата за видеонаблюдение или по някаква причина е прекъснала връзката да могат да го включат, като ще работи и колцентър - в случай на технически проблеми с устройствата да се обаждат на този колцентър за съдействие."

Телефоните ще бъдат обявени и ще бъдат изпратени на Районните избирателни комисии, които от своя страна ще ги препратят на секционните комисии. Беше показан и комплекта, в който е устройство за видеонаблюдение - в непромокаем плик, с инструкция, устройство и стик, на който да бъде поставен. Росица Матева демонстрира и как трябва да бъде сглобено правилно устройството, както и начинът, по който то се свързва към системата за видеонаблюдение.

6 575 151 е окончателния брой избиратели за вота на 19 април, каза още Росица Матева. Със запрещение са 9525, , с влязла в сила присъда – 4311, а подалите удостоверения за гласуване на друго място – 577.

Секциите за хора с увреждания, които трябва да бъдат на първи или партерен етаж за цялата страна са 1251.