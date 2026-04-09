Кой ще влезе в надпреварата за "Златна палма" в Кан тази година?

Месец преди откриването на фестивала в Кан вече е известна официалната селекция, или поне 80% от нея.

Войните в Близкия изток и Украйна, енергийните и технологични предизвикателства, провокират режисьорите да създават "по-доброжелателни и открити" творби. Това е мнението на критика Томас Гасталди, който всяка година публикува списък за най-очакваните филми.

Във фестивалните салони ще присъстват любимци на публиката. Педро Алмодовар се бори за седма номинация с испаноезичния "Горчива Коледа". В селекцията са и познатият румънски режисьор Кристиан Мунджиу, японецът Хирокадзу Корееда и др.

За разлика от миналата година, когато "Мисията невъзможна" превзе Кроазет, няма да има големи американски продукции. Очакваният "Одисей" на Кристофър Нолан "не е готов", същото се отнася и до лентата на Алехандро Иняриту с Том Круз. Още не е ясно дали новият филм на Стивън Спилбърг ще вземе участие, по думите на директора на фестивала Тиери Фремо.

Американската липса ще бъде компенсирана от силно френско присъствие, започвайки с биографичния диптих "Де Гол" на Антонен Бодри. Ще се прожектират и много филми на чужди автори, заснети във Франция.

Известната режисьрка от страната домакин, Клер Дени, ще получи наградата "Златна карета" на 15-дневката на режисьорите.