Валежи от дъжд днес и утре

В следобедните часове облачността ще е променлива, по-значителна – главно в източната половина от страната, където ще има валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 9 и 15°, в София – около 11°, по Черноморието – от 9 до 11°. Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър.

През нощта и в сутрешните часове превалявания от дъжд, на места примесен със сняг, ще има главно в източната част от Дунавската равнина и в планинските райони. В котловините на Югозападна България ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и 4°, в София – около 0°, по морския бряг – от 2 до 6°.

Утре максималните температури ще бъдат между 10 и 15°, в София – около 10°, по Черноморието – от 10 до 13°. Облачността над страната ще е по-често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен, по морския бряг – североизточен вятър.

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад.

В събота вятърът ще отслабне, а температурите слабо ще се повишат. Превалявания от дъжд ще има главно в югозападните и планинските райони.

В неделя ще преобладава слънчево време, но ще има и слаби валежи, с по-голяма вероятност в планинските и източните части от страната. Затоплянето ще продължи.

В понеделник ще бъде слънчево, с максимални температури между 16 и 21°.