Министерството на финансите ще публикува списък с...
Министерството на финансите ще публикува списък с обществените поръчки

Днес Министерството на финансите ще публикува пълна база данни за всички обществени поръчки в държавата. Целта е да се осигури по-голяма прозрачност, граждански контрол и мониторинг.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: „Вярваме, че само чрез повече прозрачност ще повишим доверието на гражданите и обществото към институциите.“
Клисурски поясни, че в базата данни са включени над 7000 обществени поръчки с обща стойност над 30 млрд. евро. От тях около 6000 са със сключени договори, а близо 1000 вече са в процес на изпълнение.

Държавата е изплатила аванси в размер на близо 4,4 млрд. евро. Голяма част от средствата са преведени на Министерството на отбраната и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Министър Клисурски подчерта, че всеки гражданин ще има възможност да се запознае с информацията на сайта на министерството и призова:

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: „Ако откриете притеснителни факти или въпроси, ви призовавам да сигнализирате на съответното министерство.“

