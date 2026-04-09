Над 40 000 евро са открити в дома на мъж при спецоперация срещу купуване на гласове

53-годишен криминално проявен мъж е задържан при спецоперация срещу купуване на гласове, проведена вчера в село Брестница, Ловешко. В дома му са открити над 40 000 евро, съобщи и.д главен секретар на МВР Георги Кандев в профила си в ъв Фейсбук.

Акцията е осъществена след получена оперативна информация за подготвяно купуване на гласове. По данни на МВР трима души са получили парични средства с цел да бъдат раздавани на жители от община Ябланица за гласуване в полза на конкретна политическа сила, посочи главният секретар на МВР.

Работата по случая продължава.

#избори 2026 #търговия с вот #купуване на гласове

