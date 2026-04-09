Тръмп критикува НАТО за отсъствие във войната с Иран

Американският президент Доналд Тръмп отново отправи критики към НАТО за това, че не се включва във войната срещу Иран. В Белия дом той разговаря повече от два часа с генералния секретар на Алианса Марк Рюте.

След срещата Тръмп написа в социалните мрежи, че „когато САЩ са имали нужда, Алиансът е отсъствал“. „Уолстрийт Джърнъл“ съобщава, че Тръмп обмисля да „накаже“ някои страни от НАТО, като изтегли американските войски от тях.

Марк Рюте определи срещата като откровена, но не коментира дали с американския президент са обсъждали евентуалното излизане на САЩ от Алианса. Преди няколко дни Тръмп отново заплаши, че страната му може да напусне НАТО.