Тръмп критикува НАТО за отсъствие във войната с Иран

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 01:02 мин.
Генералният секретар на НАТО не коментира обсъждането на евентуално излизане на САЩ от Алианса

Американският президент Доналд Тръмп отново отправи критики към НАТО за това, че не се включва във войната срещу Иран. В Белия дом той разговаря повече от два часа с генералния секретар на Алианса Марк Рюте.

След срещата Тръмп написа в социалните мрежи, че „когато САЩ са имали нужда, Алиансът е отсъствал“. „Уолстрийт Джърнъл“ съобщава, че Тръмп обмисля да „накаже“ някои страни от НАТО, като изтегли американските войски от тях.

Марк Рюте определи срещата като откровена, но не коментира дали с американския президент са обсъждали евентуалното излизане на САЩ от Алианса. Преди няколко дни Тръмп отново заплаши, че страната му може да напусне НАТО.

#Доналд Тръмп #Алианса #САЩ #Марк Рюте #НАТО

