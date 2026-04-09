Израелски удари срещу „Хизбула“ в Ливан: десетки жертви и стотици ранени

Ливанското Министерство на здравеопазването съобщи, че над 180 души са загинали при израелските удари, а ранените са повече от 800. Здравните власти в Бейрут твърдят, че сред жертвите има и 12 медици.

Израел обяви, че продължава операцията срещу ливанската групировка „Хизбула“, тъй като договореното примирие между Вашингтон и Техеран не се отнася за Ливан.

Американският президент Доналд Тръмп също заяви, че прекратяването на огъня не включва ливанската територия.

Заради израелските удари Иран заплаши да прекрати примирието. Ормузкият проток остава затворен, като Техеран обяви, че заради нарушеното споразумение през него ще преминават само кораби с разрешение.

Израелската армия съобщи, че вчера в рамките на 10 минути е атакувала 100 цели на „Хизбула“ в Ливан. Ударът беше определен като най-мащабния срещу групировката от години.