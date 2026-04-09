БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Израелски удари срещу „Хизбула“ в Ливан: десетки жертви и стотици ранени

Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Запази

Ормузкият проток остава затворен

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ливанското Министерство на здравеопазването съобщи, че над 180 души са загинали при израелските удари, а ранените са повече от 800. Здравните власти в Бейрут твърдят, че сред жертвите има и 12 медици.

Израел обяви, че продължава операцията срещу ливанската групировка „Хизбула“, тъй като договореното примирие между Вашингтон и Техеран не се отнася за Ливан.

Американският президент Доналд Тръмп също заяви, че прекратяването на огъня не включва ливанската територия.

Заради израелските удари Иран заплаши да прекрати примирието. Ормузкият проток остава затворен, като Техеран обяви, че заради нарушеното споразумение през него ще преминават само кораби с разрешение.

Израелската армия съобщи, че вчера в рамките на 10 минути е атакувала 100 цели на „Хизбула“ в Ливан. Ударът беше определен като най-мащабния срещу групировката от години.

#Ливан #САЩ #"Хизбула" #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
1
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
2
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
3
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва?
4
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в...
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и цените
5
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и...
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
6
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
3
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
4
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
5
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
6
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...

Още от: Близък изток

Тръмп критикува НАТО за отсъствие във войната с Иран
Тръмп критикува НАТО за отсъствие във войната с Иран
Марк Рюте се среща с Доналд Тръмп във Вашингтон Марк Рюте се среща с Доналд Тръмп във Вашингтон
Чете се за: 01:50 мин.
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
Чете се за: 02:35 мин.
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва? Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва?
Чете се за: 05:50 мин.
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
6864
Чете се за: 01:42 мин.
Отмененият Армагедон: САЩ се съгласиха на двуседмично примирие, Иран остава с пръст на спусъка Отмененият Армагедон: САЩ се съгласиха на двуседмично примирие, Иран остава с пръст на спусъка
Чете се за: 05:40 мин.

Водещи новини

Велики четвъртък: Ден за вяра, смирение и подготовка за Възкресение
Велики четвъртък: Ден за вяра, смирение и подготовка за Възкресение
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Израелски удари срещу „Хизбула“ в Ливан: десетки жертви и стотици ранени Израелски удари срещу „Хизбула“ в Ливан: десетки жертви и стотици ранени
Чете се за: 01:15 мин.
По света
България се сбогува с Михаил Белчев България се сбогува с Михаил Белчев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Започва голямото пътуване за Великден
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Акция „Чиста храна“: Министерството на земеделието и...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Двама загинаха при наводнение в Османие, Южна Турция
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Държавата отделя 125 милиона евро за компенсации заради кризата с...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ