Заря, напрежение и пропуски оставиха Дербито на Пловдив без победител (ВИДЕО)

Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив не излъчиха победител в дербито от 29-ия кръг на Първа лига, завършвайки 1:1 на стадион „Христо Ботев“ в мач, изпълнен с атмосфера, напрежение и пропуснати възможности.

Двубоят започна с кратко забавяне заради празничната хореография и пиротехническо шоу от феновете на домакините, отбелязващи годишнината на клуба. "Канарчетата“ стартираха по-активно и създадоха първите опасности, но без да стигнат до гол.

Въпреки по-доброто начало на Ботев, Локомотив поведе в 23-ата минута. След грешка на Тодор Неделев в средата на терена, гостите организираха бърза атака, при която Каталин Иту напредна и с прецизен удар в близкия ъгъл преодоля Даниел Наумов за 0:1.

Домакините реагираха и бяха близо до изравняване в 40-ата минута, когато Франклин Маскоте засече с глава центриране на Неделев, но топката срещна гредата. Малко преди почивката Ботев все пак стигна до гол. Самуел Калу бе фаулиран в наказателното поле, а съдията отсъди дузпа. Зад топката застана Тодор Неделев, който бе безкомпромисен за 1:1.

След паузата темпото спадна, но положенията не липсваха. Вратарят на домакините Наумов се отличи с няколко важни намеси, включително след удари на Ивайло Иванов и Каталин Иту. От другата страна Жоел Цварц и резервите на гостите също създадоха опасности, но без резултат.

В края на срещата напрежението се покачи, а играта бе прекъсната за кратко заради димки от трибуните. В добавеното време Ботев имаше златен шанс да стигне до победата, но Чимези Уилиамс не успя да преодолее Боян Милосавлевич, който се намеси решително и запази равенството.

Така двата тима си поделиха по точка в едно от най-очакваните дербита на сезона, което предложи силна атмосфера, но остави и усещане за пропусната възможност и за двете страни.

