БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министерството на финансите ще публикува списък с...
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заря, напрежение и пропуски оставиха Дербито на Пловдив без победител (ВИДЕО)

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Ботев и Локомотив завършиха 1:1 след голове преди почивката и драматичен финал на "Колежа“

Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив не излъчиха победител в дербито от 29-ия кръг на Първа лига, завършвайки 1:1 на стадион „Христо Ботев“ в мач, изпълнен с атмосфера, напрежение и пропуснати възможности.

Двубоят започна с кратко забавяне заради празничната хореография и пиротехническо шоу от феновете на домакините, отбелязващи годишнината на клуба. "Канарчетата“ стартираха по-активно и създадоха първите опасности, но без да стигнат до гол.

Въпреки по-доброто начало на Ботев, Локомотив поведе в 23-ата минута. След грешка на Тодор Неделев в средата на терена, гостите организираха бърза атака, при която Каталин Иту напредна и с прецизен удар в близкия ъгъл преодоля Даниел Наумов за 0:1.

Домакините реагираха и бяха близо до изравняване в 40-ата минута, когато Франклин Маскоте засече с глава центриране на Неделев, но топката срещна гредата. Малко преди почивката Ботев все пак стигна до гол. Самуел Калу бе фаулиран в наказателното поле, а съдията отсъди дузпа. Зад топката застана Тодор Неделев, който бе безкомпромисен за 1:1.

След паузата темпото спадна, но положенията не липсваха. Вратарят на домакините Наумов се отличи с няколко важни намеси, включително след удари на Ивайло Иванов и Каталин Иту. От другата страна Жоел Цварц и резервите на гостите също създадоха опасности, но без резултат.

В края на срещата напрежението се покачи, а играта бе прекъсната за кратко заради димки от трибуните. В добавеното време Ботев имаше златен шанс да стигне до победата, но Чимези Уилиамс не успя да преодолее Боян Милосавлевич, който се намеси решително и запази равенството.

Така двата тима си поделиха по точка в едно от най-очакваните дербита на сезона, което предложи силна атмосфера, но остави и усещане за пропусната възможност и за двете страни.

Повече от зрелището в града под тепетата вижте в репортажа на Бюлент Мюмюнов!

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Ботев Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Чете се за: 00:37 мин.
Чете се за: 01:12 мин.
Чете се за: 01:12 мин.
Чете се за: 01:15 мин.
Чете се за: 01:37 мин.

Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Чете се за: 01:40 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ