Зеленски: Примирието в Иран отваря път за дипломация и в Украйна

Киев приветства прекратяването на огъня в Близкия изток. Отбелязва, че американската твърдост е дала резултат, и призова Вашингтон към същия подход спрямо Москва за постигане на примирие и в Украйна.

Президентът Володимир Зеленски написа, че спирането на сраженията в Иран отваря пътя за дипломатически усилия и подчерта, че подобно развитие в Украйна ще създаде „адекватни условия“ за мирно споразумение между Киев и Москва.

Украйна настоява за примирие като условие за преговори, Русия иска сключването на мирни споразумения преди прекратяване на огъня.

Кремъл изрази надежда за подновяване на преговорите с американско посредничество и заяви, че очаква „в близко бъдеще“ американските представители да разполагат с повече време и възможности за тристранни срещи.