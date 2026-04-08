Иванина Малинова: Много ценна победа

Имаше леко притеснение, заяви центърът на Левски при първия успех във втория кръг на плейофите.
Иванина Малинова определи като ценен първия успех на Левски във втория кръг от плейофите на Националната волейболна лига при жените. „Сините“ надделяха над ЦПВК с 3:2 гейма във втория мач от полуфиналите в зала „Христо Ботев“. В ефира на БНТ центърът сподели, че е имало леко притеснение, както и в първия двубой.
„Победата е много ценна за нас, защото успяхме да се върнем в серията. Виждаше се на миналия и на този мач, че имаше леко притеснение, но се радвам, че успяхме да преминем през това и да покажем нашата игра. В тази среща съм по-доволна от моето представяне, но има още какво да се желае“, каза тя.
Волейболистката говори и за конкуренцията при централните блокировачи в отбора на гостите.
„Не мога да отговоря много на този въпрос. Всеки се старае и дава всичко от себе си. Оттам-нататък решава треньорът, каза Малинова.
