Евелина Цветанова: Бяхме непостоянни

Евелина Цветанова отдаде първата загуба на ЦПВК във втория кръг от плейофите на Националната волейболна лига за жени на липсата на постоянство. Полицейският отбор допусна поражение срещу Левски с 2:3 във втория мач от полуфиналите в зала „Христо Ботев“ и серията вече е 1:1 победи. Пред БНТ 3 наставникът на домакините изказа своите забележки.

„Определено и постоянството ни оказа влияние. Бяхме непостоянни в играта, много ситуации не съумяхме да ги изиграем правилно. Всъщност сами се принуждавахме да бъркаме“, бяха първите нейни думи.

Тя сподели повече за пропуснатата възможност, който нейният отбор имаше в опит да направи решителна крачка към финала в шампионата.

„Нещата започват от начало и за двата отбра. Както ние, така и Левски имаме шанс. Резултатът е 1:1 победи, започваме наново Лошото е, че имахме болен състезател, който не можа да де максимума, но няма значение. Не можахме да дадем този отпор, който трябваше да дадем“, коментира Цветанова.

