Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици...
Чете се за: 01:42 мин.
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Музеят на авиацията край Пловдив отбелязва патронния си празник с образователна инициатива

от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Деца и родители се запознаха с българския принос в космонавтиката и участваха в интерактивни игри като „Мисия Марс“ и създаване на космическа азбука

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
С оригинална програма и поглед към звездите, Музеят на авиацията край Пловдив посреща предварително „Деня на авиацията и космонавтиката“ – 12 април. България е шестата космическа страна в света и днес деца и техните родители имаха възможност да се запознаят с приноса на страната ни в изследването на Вселената.

Спускаемият апарат, с който първият български космонавт Георги Иванов се връща на Земята след 31 обиколки на планетата, предизвика интерес сред всички посетители на музея, сред които бяха и писателят-фантаст Николай Пеев с тригодишната му дъщеря.

Николай Пеев – юрист и писател-фантаст: „Много от нещата, за които са писали преди 50–60 години авторите, на практика ги живеем в момента. Те вече не са фантастика, а ежедневие за нас. Беше много интересно да се запозная с авиационната техника и с това, което показват в музея.“

Образователната игра „Мисия Марс“ с любопитни факти за червената планета беше едно от вълнуващите приключения за децата. Най-любопитните имаха възможност сами да създадат калиграфски надписи и своя „космическа азбука“.

Кристина Танева – управител на творческа академия за деца: „Красивото писане и създаването на космическа азбука държат мечтите живи, развиват въображението на децата и ги мотивират да достигат по-високи звезди.“

През целия ден в музея беше прожектиран документалният филм „Длъжен да оцелее“, посветен на Георги Иванов. Новата лунна мисия Артемис II е поредното доказателство, че в изследването на Космоса продължават да се виждат ярки български следи.

Рада Банялиева – директор на Музея на авиацията, филиал на НВИМ: „По-известни са двата българо-съветски полета, в които имаме участие, но малко хора знаят за Видин Табаков и Иван Ночев – хора, които са работили за НАСА и са участвали в мисията „Аполо“ и кацането на Луната. Сега българинът Петко Динчев прави видеокамерите, които заснеха прекрасните снимки, които всички видяхме.“

От ръководството на музея обмислят да отправят специално предложение към създателя на камерите, с които е оборудван космическият кораб.

