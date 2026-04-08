Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици...
Чете се за: 01:42 мин.
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Нова блокада на Ормузкия проток

Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
Снимка: АП/БТА
Нова блокада на Ормузкия проток след краткото отваряне днес. Какво се случи? От сутринта за първи път от шест седмици в протока отново имаше трафик на плавателни съдове.

Въпреки обявеното в малките часове на нощта примирие между Съединените щати и Иран, за пълно възстановяване на плаването през Ормуз, все още е рано да се говори. Преди минути ирански медии съобщиха, че Техеран отново няма да допусне преминаването на танкери, заради нарушаване на условията по примирието от израелска страна.

Израел прие примирието за Иран, но подчерта, че прекратяването на огъня не важи за Ливан. Тел Авив извърши най-масираните си удари срещу ливанската територия от години. Над 100 цели са поразени за 10 минути - включително в столицата Бейрут. Това е най-мощният и концентриран удар срещу шиитската групировка Хизбула, след операцията от септември 2024 г., в която пейджърите бяха превърнати в експлозиви.

По официални данни, загиналите са десетки, а стотици са ранени. Според Червения кръст жертвите в Бейрут може и да са стотици. Ливан призова международната общност за помощ, съобщава се, че болниците трудно смогват да поемат всичи пострадали. Според ирански медии, Техеран може да отговори на атаките срещу Ливан с удари срещу Израел.

По света
Отмененият Армагедон: САЩ се съгласиха на двуседмично примирие, Иран остава с пръст на спусъка Отмененият Армагедон: САЩ се съгласиха на двуседмично примирие, Иран остава с пръст на спусъка
Чете се за: 05:42 мин.
По света
Български "очи" в Космоса: Как наши камери летят с "Артемис"? Български "очи" в Космоса: Как наши камери летят с "Артемис"?
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Илияна Йотова събра институциите, отговорни за честността на вота Илияна Йотова събра институциите, отговорни за честността на вота
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Остров "Св. св. Кирик и Юлита" вече ще бъде управляван от...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Финансовият министър: Очаквам спад на цените по бензиностанциите в...
Чете се за: 02:12 мин.
Политика
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
