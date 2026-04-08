Отмененият Армагедон: САЩ се съгласиха на двуседмично примирие, Иран остава с пръст на спусъка

Заканата, с която вчера Доналд Тръмп шокира целия свят - че ще "заличи цяла една цивилизация" не беше изпълнена. Малко преди изтичането на крайния срок, Тръмп обяви временно прекратяване на огъня.

Реакцията на световните пазари беше светкавична - за първи път от седмици петролът падна под 100 долара за барел. Днес най-популярният сорт "Брент" поевтиня с 15% и се продава за 94 долара. Това обаче е далеч над цената на черното злато от преди началото на войната, която тогава беше с 30% по-ниска.

Как се стигна до двуседмичното примирие и какви са заявките на Вашингтон и Техеран?

90 минути преди да изтече ултиматумът и то часове, след като хвърли в паника целия свят с гръмката си заявка, че ще заличи иранската цивилизация, Доналд Тръмп реши:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "При условие, че Иран се съгласи на пълно, незабавно и безопасно отваряне на Ормузкия проток, аз се съгласявам да преустановя бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици. Това ще бъде двустранно прекратяване на огъня."

Малко след 3.00 ч. сутринта българско време, светът си отдъхна - нова ескалация се отлага, поне засега. Заплахата на американския президент включваше бомбардиране на всички ирански енергийни съоръжения, а също и на мостове.

Малко след изказването на Тръмп, дойде и потвърждението от Техеран:

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Ако атаките срещу Иран бъдат прекратени, иранската армия също ще преустанови отбранителните си операции. Безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно в продължение на две седмици в координация с иранските въоръжени сили."

И двете страни обявиха победа. А от Пакистан ги поканиха за преговори в Исламабад в петък. Президентът прояви милост към Иран - коментарът на американския военен министър Пийт Хегсет.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Само през изминалата нощ нанесохме над 800 удара, с които напълно разушихме ключова иранска отбранителна инфраструктура. Това беше сред основните ни приоритети. Всичко, което им е останало, е дълбоко заровено в бункери. Все още могат да ни атакуват, наясно сме с това, но това няма да бъде разумно."

Според Иран Съединените щати са приели предложените от тях 10 точки по мирното споразумение.

Сред тях са искане американските войски да се изтеглят от региона, отмяна на икономическите санкции срещу Техеран и изплащане на компенсации за щетите от войната. Иран иска и да запази контрол над Ормузкия проток.

Доналд Тръмп обяви, че се обсъждат не 10, а 15 точки и че иранската страна се е съгласила американските сили да ѝ съдействат за изкопаване на количествата обогатен уран.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ще си сътрудничим с Иран, които вече са постигнали промяна на режима. Те няма повече да обогатяват уран. Обсъждаме премахването на митата и санкциите срещу Иран. Постигнали сме договорка по много от 15-те точки."

Тези две седмици ще бъдат време на интензивни преговори, смята вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Ако иранците проявят добра воля, можем да се споразумеем. Ако планират да ни лъжат и да попречат на и без това крехкото примирие да влезе в сила, няма да останат много доволни. Ние продължаваме да имаме военно, дипломатическо и най-вече - значително икономическо предимство."

Веднага след новината за примирието улиците на Техеран се изпълниха с привърженици на ислямския режим. Но хванатите в клопката на войната иранци не бързат да се радват.

"Живеем с усещането, че Америка ще унищожи всичко и че Израел иска да заличи Иран така, както направи с Газа. Доверието, което имахме в Тръмп в началото, се изпари. Никога не сме искали тази война. Днес сме поставени между това да избираме дали да бъдем убити от Тръмп или арестувани от режима."

Иранската Революционна гвардия обяви, че остава с пръст на спусъка и е в готовност да атакува при всяка проява на агресия. Дори след обявяването на примирието, от Иран изстреляха ракети срещу страни от Персийския залив и Израел. Посочва се, че мишена на нападенията са били енергийни обекти, свързани със Съединените щати и Израел.