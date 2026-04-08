Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици...
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия...
Държавата отделя 125 милиона евро за компенсации заради кризата с горивата

Ирина Цонева от Ирина Цонева
У нас
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
125 милиона евро, или 0,1% от БВП, е общата сума за предприетите до момента мерки от служебното правителство заради кризата с цените на горивата и подкрепата за хората и бизнеса. Това обяви финансовият министър Георги Клисурски. Транспортният, социалният и енергийният министър също представиха нови мерки.

След спада на цените на петрола на международните пазари, служебният финансов министър очаква поевтиняване и у нас.

Георги Клисурски – служебен министър на финансите: „Цените на горивата и на потребителските пазари вече намаляха с между 15 и 20%, така че сега очаквам спад на цените и на бензиностанциите в обозримо бъдеще.“

Институциите засилват контрола върху пазара на горива по цялата верига – от доставките до продажбите на дребно.

Георги Клисурски – служебен министър на финансите: „Националната агенция за приходите вече е проверила над хиляда бензиностанции.“

Към момента не са отчетени отклонения в ценовото поведение.

Георги Клисурски – служебен министър на финансите: „Повечето вериги по-скоро се опитват да компенсират увеличените цени на едро, като намаляват собствените си маржове.“

Проверките продължават и през април, като предстои детайлен анализ на резултатите. Паралелно с това държавата задейства мерки за подкрепа на транспортния сектор в размер до 18 милиона евро за междуселищния транспорт в малките общини и 2,5 милиона евро за училищните автобуси. Отложено е и увеличението на тол таксите, като ресурсът остава в бранша.

Георги Клисурски – служебен министър на финансите: „Това са около 30 милиона евро, които ще останат в транспортния бранш, особено насочени към по-малкия бизнес.“

Средствата за автобусните линии ще се разпределят чрез общините според планирания пробег. Въвеждат се и ограничения при ценообразуването за получателите на помощ.

Корман Исмаилов – служебен министър на транспорта и съобщенията: „При необосновано увеличение размерът на предоставената помощ ще бъде намален.“

Министерският съвет одобри и изплащането на средства за безплатен транспорт на деца и ученици.

Приета бе също наредба за енергийна бедност, като бяха определени и критериите за това. Специална информационна система ще определя статута на енергийно бедните.

Снимки: БТА

Хасан Адемов – служебен министър на труда и социалната политика: „Заявлението се подава в началото в Агенцията за социално подпомагане. Информацията преминава през 10 институции и публични регистри и накрая, с преодоляването на субективния елемент и намаляването на административната тежест, се стига до документ, който удостоверява дали лицето е енергийно бедно или уязвим клиент.“

Трайчо Трайков – служебен министър на енергетиката: „Начините за получаване на този статут са два. Единият е автоматизиран – без подаване на заявление за определени категории хора, например тези, които имат нужда от електроенергия за критични дейности поради здравословното си състояние. Другият е чрез подаване на заявление.“

Наредбата се очаква да влезе в сила в началото на юли след съгласуване на критериите с Европейската комисия.

#мерки на служебното правителство #Георги Клисурски #Трайчо Трайков #хасан адемов #служебно правителство #Корман Исмаилов

