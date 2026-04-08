Опасно ветровито остава и в следобедните часове

Много ветровито ще бъде и в следобедните часове. Предупреждение от първа степен код жълто, за опасно силни пориви, със скорост до около 90 км/ч, е в сила в цялата страна, а в планините вятърът ще остане ураганен.

Ще преобладава слънчево време със слаби превалявания от дъжд, главно в Източна България, включително и по Черноморието.

Максималните температури ще бъдат - между 10 и 15°, в крайните югозападните райони – до около 18, на морския бряг - между 11 и 14°.

През нощта на сряда срещу четвъртък вятърът ще отслабне, в Дунавската равнина ще е умерен, с посока от запад-северозапад.

Минималните температури ще се понижат и в сутрешните часове - в отделни, северни и планински район, дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг.

През деня в почти цялата страна ще вали дъжд, ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15°, в София – около 11, по Черноморието 9-11°.

В планините ще остане много ветровито, с временно северозападен вятър, а границата между дъжд и сняг, ще е на около 1000 метра.

През нощта срещу петък и в сутрешните часове на места в Северна България и по високите полета, дъждът отново ще се примесва и временно ще преминава в сняг.

През деня дъжд ще продължи да превалява главно в югоизточната половина от страната.

Ще духа умерен северозападен, в Източна България – североизточен вятър. В събота все още на отделни места, главно в югозападните и планинските райони, ще има валежи.



