Служебното правителство прие наредба за енергийната бедност

Служебното правителство прие наредба, която формулира понятието "енергийната бедност" и процедурите, по които тя се определя.

Заявления се подават по автоматичен път, като минават през регистрите на повече от 10 институции, като Агенцията за социално подпомагане, Министерството на труда и социалната политика, Националната здравноосигурителна каса, каза служебният социален министър Хасан Адемов на брифинг в Министерския съвет.

Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика: Критериите за енергийна бедност са подоходния критерий на първо място, като този критерий се определя средномесечния доход на домакинствата, като от него се извадят разходите за енергийно потребление. Ако остатъчната сума е по-малка от линията на бедност, която за тази година е 390 евро и 63 цента, тогава се смята, че тези домакинства са в със статут на енергийна бедност.

Адемов допълни, че в групата на така наречените уязвими клиенти, влизат и хора с 50 и над 50% увреждания, хората, които влизат в списъците за енергийно подпомагане за предходната година, всички, които получават месечни социални помощи и не на последно място, лицата, които имат съответните удостоверения от органите на медицинската експертиза, от Националната здравноосигурителна каса, че при тях не е възможно прекъсването на електрическата енергия, тъй като това би застрашило техния живот."

Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика: "Тоест това са уязвимите групи, които имат право на такъв тип подкрепа. Предимството на тази електронна система, на тази информационна система е, между другото, тя е уникална за български условия, че документът се подава в началото, заявлението се подава в началото в Агенция за социално подпомагане, информацията преминава през 10 институции, през публичните регистри и накрая с преодоляването на елемента на субективизъм, с намаляването на административната тежест, накрая стигаме до един документ, който удостоверява дали си енергийно беден или си уязвим клиент."

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков добави, че има два начина за получаване на този статут:

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: "Единият е автоматизиран, където няма нужда да се подава заявление за категории от хора, като например тези, които имат нужда от електроенергия за критични дейности, например поради здравословното им състояние, и чрез подаване на заявление. Така че съветът ми към хората е да проверят внимателно формулировките в наредбата, за да преценят кой е правилният начин за тях."

Очаква се наредбата да влезе в действие в началото на месец юли.