Петима души са арестувани в Хасковска област за търговия с гласове

Петима души са задържани при акция на полицията срещу купения вот в Хасковска област през последното денонощие.

Задържаните са от Харманли, Хасково, Димитровград и Ивайловград. За тях полицията е имала информация, че търгуват с гласове, у всички са намерени списъци с имена и суми.

Такъв е случаят с 51-годишен, който днес бе изведен от дома си в Харманли.

„За него имахме данни, че активно се занимава с купуване на гласове не само на тези избори”, съобщи директорът на областната дирекция на полицията ст. комисар Мирослав Христов. Той допълни, че мъжът официално не работи. Останалите задържани са търговци и лихвари.

Полицията разполага с данни, че задържаните са опрощавали вересии или са прилагали други практики за склоняване за гласуване за определена политическа партия, като цената на глас е между 40 и 75 евро.

До сега в Хасковска област са задържани 21 души, образувани са 16 досъдебни производства за купуване на гласове, над 100 са съставените предупредителни протокола, съобщиха още от полицията.