Как се подготвят за Великден социалният патронаж в Бургас

від БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Трескава подготовка за Великден тече в социална градина „Грижовник“ към Домашния социален патронаж в Бургас. Още от ранните часове на деня потребители и специалисти заедно месят традиционни козунаци, превръщайки празничната подготовка в емоционално и терапевтично преживяване.

В заниманията участват десет жени, които с внимание и старание приготвят великденския обреден хляб. Продуктите са подготвени предварително – яйца, захар, ванилия, шупнала мая, масло, локум и прясно настъргани лимонови кори.

Кери Златева, психолог обясни: „Най-важните съставки са любовта и топлината. Всичко трябва да е топло - това е изключително важно“.

По думите ѝ приготвянето на добър козунак изисква време и търпение.

„Минимум шест часа са нужни за вкусен и ароматен козунак. Най-честите грешки са да се бърза и да не се изчаква тестото да втаса достатъчно“, допълни тя.

Процесът започва с оформяне на кладенче в брашното, в което постепенно се добавят яйцата и маята. Следва продължително месене, а на по-късен етап се прибавя и топлото масло. В социалното заведение залагат само на един вид мазнина, като се съобразяват със здравословния режим на потребителите.

„Когато натиснеш тестото с пръст и то се върне обратно, значи е готово“, поясни Златева.

Според участниците температурата в помещението също е от ключово значение - трябва да бъде топло, за да може тестото да втаса правилно.

Баба Иванка, една от най-активните участнички, споделя, че традицията се спазва всяка година.

„Почти всяка година правя козунаци. Стават много хубави. Понякога не става на конци, но ако го месим добре и му дадем време, се получава“, допълни тя.

Освен кулинарен процес, месенето има и терапевтичен ефект.

„Това занимание е изключително важно за хората с деменция. Подобрява двигателната активност, фината моторика и ги връща към спомени от младостта“, подчерта психологът.

Очаква се козунаците да бъдат изпечени след като тестото втаса, а ароматът на празника вече се усеща в цялото помещение.

#Грижовник #в социална градина #в Бургас #подготовка за Великден

