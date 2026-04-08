Ще се повишат ли цените на междуградските превози заради кризата в Близкия изток?

от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
За момента на автогарата в Благоевград цените на билетите не са се повишили, но не е ясно докога ще остане така. От бранша признават, че положението не е добро.

Марио Богданов, собственик на фирма за автобусен транспорт: "Цените няма как да ги повишаваме, защото ние сме участвали в обществена поръчка, по Закона за обществените поръчки, където имаме пределна цена. Специално цените на междуградските автобуси са почти на пределна цена, но с няколко процента разлика надолу в полза на гражданите, което не ни позволява да вдигаме цената по никакъв начин."

Според Богданов, служебният кабинет се е съобразил с голяма част от исканията на превозвачите при предложените мерки да подпомагане на бранша, но всичко ще зависи от това колко още ще продължи конфликта.

Той допълни, че автобусният транспорт е почти винаги на загуба

Марио Богданов, собственик на фирма за автобусен транспорт: "В градският транспорт се наложи да изравняваме превалутирането на цената от лев и 20, цената би трябвало да е 62 - 63 цента, което обаче е чисто практически невъзможно за работа. И затова го направихме на 60 цента, обърнато като загуба в тези две години, година и половина, които ни остават до края на поръчката са около 50 хиляди лева тогава. И сега с горивото става супер."

Марио Богданов каза още, че основният проблем е повишението на цената на дизеловото гориво, защото това формира около 50% от цената на билетите. Той допълни, че през последните месеци заплатите в неговите транспортните фирми, в които работят около 150 човека, се бавят с по 5-10 дни.

Вижте още в прякото включване на Владислава Миланова

#стойност на горивата #транспортен бранш, #помощ #цени #новини в Метрото

