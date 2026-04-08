Пускат за движение ремонтиран участък по АМ "Тракия"

Важна новина за шофьорите. От 12.00 часа днес се възстановява движението в платното за Бургас в 6-километровия участък от АМ „Тракия“ между 342-и км и 348-и км на автомагистралата. Трафикът там ще се осъществява при ограничение на скоростта до 80 км/ч.

В началото на март започна ремонт на трасето и беше напълно ограничено движението в едното платно, а превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Очаква се след почивните дни за Великден ремонтните дейности в участъка да бъдат възстановени. Очаква се те да завършат в средата на месец юни.