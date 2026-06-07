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150 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

150 години Априлска епопея: В Априлци отбелязаха празника с тържествена заря

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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тържествена заря проверка копривщица повод 149 години априлската епопея
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150 години от Априлското въстание отбелязаха с тържествена заря - проверка в гр. Априлци. На площад „Априлско въстание" гвардейските роти и учениският отряд посрещнаха президента и върховен главнокомандващ на въожръжените сили Илияна Йотова.

Днешният град Априлци през героичната 1876г. е Ново село и именно там избухва Новоселското въстание, което е връхна точка на съпротивата в Северна България. Районът става последен и кървав бастион на бунта, след като въстанието в Панагюрище вече е потушено. А населението на Ново село и съседните села обявява „Свободна република", в която отхвърлят османската власт.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Девет дни свобода. Девет дни чиста и своя Република. Няма такова опиянение. Ще го нарече по-късно Патриарха на българската литература Иван Вазов: Пиянството на един народ. Защото следовници на Васил Левски, куражлии - балканци знаеха, че така ще превърнат въстанието във всенародно въстание, във всенародна битка, във всенародна борба с поробителя.“

#150 години #Априлска епопея #априлци #тържествена заря #проверка

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