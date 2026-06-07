150 години Априлска епопея: В Априлци отбелязаха празника с тържествена заря

150 години от Априлското въстание отбелязаха с тържествена заря - проверка в гр. Априлци. На площад „Априлско въстание" гвардейските роти и учениският отряд посрещнаха президента и върховен главнокомандващ на въожръжените сили Илияна Йотова.

Днешният град Априлци през героичната 1876г. е Ново село и именно там избухва Новоселското въстание, което е връхна точка на съпротивата в Северна България. Районът става последен и кървав бастион на бунта, след като въстанието в Панагюрище вече е потушено. А населението на Ново село и съседните села обявява „Свободна република", в която отхвърлят османската власт.