Началото на летният сезон беше даден с празничен концерт в Созопол

В Созопол тази вечер дадоха официален старт на летния туристически сезон с празнична програма на Централния плаж.
Събитието събра жители и гости на морския град, представители на туристическия бранш, които заедно дадоха символично начало на летния сезон в един от най-посещаваните морски градове у нас. На открита сцена под звездите излязоха популярни изпълнители, свързани със Созопол, а кулминацията на вечерта беше концерт на Тони Димитрова. С него се акцентира върху богатия културен календар, който градът ще предложи през лятото - концерти, театрални представления, фестивали, изложби и различни артистични прояви.
Илин Димитров, министър на туризма: „Сезонът тази година малко се бави, в действителност - една част е заради времето, една част е заради липсата на немски туристи, знаете че имаме канцелария на чартъри, но очакваме с напредването на лятото да наваксаме. Нашите предположения от Министерството на туризма са, че той ще бъде сходен с миналогодишния. И нещо интересно, понеже темата с плажовете е актуална - оказва се, че нашата морска вода и пясък са едни от най-чистите в света. Това е нещо, с което трябва да се гордеем.”