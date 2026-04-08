Времето в сряда: Жълт код за силен вятър е в сила за цялата страна

Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно над Източна България, където на места ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 7°, а максималните – между 10° и 15°, по-високи в крайните югозападните райони, в София – около 12°.

По Черноморието облачността ще бъде по-често значителни и на места ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 8° - 11°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над масивите от източната половина на страната и на места там ще превали сняг. Ще духа силен и бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и температурите през деня ще се понижат. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 2°.

През следващите дни времето ще бъде променливо, с условия за превалявания, а застудяването ще продължи. На повече места ще са валежите в четвъртък, а вечерта и през нощта срещу петък, с понижението на температурите, на места в Северна България и по високите полета дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг.

От събота валежи ще има главно в Източна България и планините, като отново в нощните часове на отделни места в североизточните и планинските райони ще вали и сняг. Минималните температури ще са близки до нулата, в събота и понеделник на места по високите полета ще са и отрицателни. Максималните ще са най-ниски в петък – предимно между 7° и 12°, през останалите дни в повечето места ще са между 9° и 14°.