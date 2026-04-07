"24 часа" на 35 години: Президентът Йотова връчи почетен знак на медията

Президентът Илияна Йотова удостои "24 часа" с почетния знак на държавния глава по повод 35 години от създаването на вестника.
Издателят Венелина Гочева задържа отличието в ръцете си само няколко минути и го предаде на създателя на вестник "24 часа" Валери Найденов, припомняйки, че на 18 април 1991 г. с излизането на първия брой на "24 часа" Найденов за една нощ е променил българските медии.
Президентът Илияна Йотова заяви, че журналистите и изданието са устояли на всички предизвикателства и турбуленции на времето.
Илияна Йотова, президент на Република България: "Във време на толкова много омраза, на толкова много разделение и противопоставяне, на скарания свят, в който живеем, на една все по-претендираща и взискателна аудитория, на конкуренцията на изкуствен интелект, вие се справяте блестящо."
Венелина Гочева, издател на "24 часа": "Мисля че тези хора тук правят точно това, не заравят своя талант, а го раздават. Не наричам тези 35 години преход, защото това е нашият живот, г-жа Йотова. А вестник "24 часа" наистина направи най-смисления, най-бързия преход много трудно. Част от хората тук беше много трудно да направим този преход от вестник към сайт. А сега и в ТикТок дори. Истината е, че ни четат милиони, но истината е, че качествената журналистика и достоверността ни помогат едновременно да държим и сайта."