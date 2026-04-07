След репортаж по БНТ: Смениха скандални назначения в СИК в Белица

Тема с продължение – след като ви показахме в "По света и унас", че продължават скандалните назначения на секционни избирателни комисии, има развръзка. Жените, които бяха част от комисията в Белица, която дописваше бюлетини на последните избори, и които отново искаха да са част от изборния процес, са освободени от комисията.

Това е 9-членната комисия от секцията в Белица, която първо в "По света и у нас" ви показахме как дописва бюлетини и гласува вместо избирателите на последния вот. Двама от членовете отново бяха назначени и за тези избори. След сигнал от БНТ обаче те са оттеглени и вече са заменени с други.

Мартин Бусаров, председател на РИК-Благоевград: "Трябваше колегите от ЦИК да се намесят, да изкоментират създалата се ситуация и с техни указания политическите партии се съобразиха и предложиха нови членове на тяхно място, а наша задача е произнесем решенията за замяна."

До развръзката се стига именно след писмо от ЦИК до партиите.

Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК: "ЦИК проявява нетърпимост към всички назначения на членове на СИК, за които на предходни избори е установено, че са извършили нарушения, или включително, че има данни за престъпление, а някои са и осъдени."

Архив: - Тия бюлетини невалидни ли ще останат или ще ги оправяме нещо?

Централната избирателна комисия следи и Габровница – секцията там стана скандално известна заради "жената с пръстените", която на местните избори надписваше бюлетини. Тя получи условна присъда, но тогавашният заместник-председател на комисията сега отново е назначен.

Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК: "Изпратихме указания на политическата сила и на Районната избирателна комисия - Монтана да бъде освободен този член на секционна избирателна комисия."

ЦИК продължава проверките за още назначени компрометирани членове. Изборната администрация - с един и същи апел към партиите.

Мартин Бусаров, председател на РИК-Благоевград: "Отговорност на партиите е да не допускат тези членове отново да влияят по негативен начин на изборния процес."

И на този фон – отново масови смени на членове на секционни избирателни комисии в Благоевград.