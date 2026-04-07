Български принос за мисиите до Луната
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне,...
"Видяхме слънчевата корона и Марс": Екипажът на...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Дъжд и сняг за Великден
"Оцелях, това са години, подарени от...
Енергийният министър: Наблюдаваме ежедневно пазара на...
"АРТЕМИС II": НОВА ЕРА В КОСМОСА

Български принос за мисиите до Луната

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Компанията на инж. Петко Динев изработва камери за НАСА

Български принос за мисиите до Луната
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В "Артемис II" има и български принос. Базираната във Флорида компания на българския инженер Петко Динев изработва високоустойчивите камери, монтирани на корпуса на ракетата, която извежда в Космоса капсулата с четиримата астронавти на борда.

Кадрите, които обиколиха света - моментът на излитането на Space Launch System, ракетата извела космическия кораб "Орион" в околоземна орбита. За инженер Петко Динев и неговия изцяло български екип, моментът е още по-вълнуващ - техни камери на външната част на най-мощната ракета на НАСА проследяват за правилната работа на двигателите и момента на отделяне на капсулата.

инж. Петко Динев: "Има осем наши камери в момента, които следяха за правилното движение на ракетата до пускането на капсулата "Орион", на спускаемия апарат. Всичко премина много добре. Не беше лесно да получим този договор, тъй като изискванията бяха много сериозни, много дълга работа се очакваше от нас. Но когато НАСА тестваше нашите камери преди 15 години се оказа, че те са много издръжливи и успяха да покрият всички стандарти."

Радиация, вибрации, огромни температурни амплитуди са трите ключови стресови фактора, на които камерите трябва да издържат. Инж. Петко Динев присъства лично на изстрелването на предишната мисия "Артемис I", на борда на която има 14 негови камери.

инж. Петко Динев: "Беше вечер, в която нямаше звезди, беше облачно, а пък и самия Кенеди център, космическата площадка се намира далече от населени места и само ракетата, гледката наистина е неописуема, още повече като знаеш, че ти си допринесъл нещо - една малка част има там на тази огромна ракета. Наистина просто е невероятно."

Петко Динев не е единственият българин, допринесъл за успеха на мисиите Артемис:

"Специално на тези мисии "Артемис I" и "Артемис II" камерите са закупени през 2014 година и корпусите са направени в нашия цех в Пловдив, а платките са наситени в България, тествани са в България. Да не говорим пък, че и във Флорида нашето производство е само от българи. Така че тука следата е много, много силна."

Екипът вече се готви за следващите мисии на НАСА, в които ще има участие.

инж. Петко Динев: "Сега работим много усилено за следващите полети, по-специално за "Артемис IV" тъй като там се очаква да има много по-сериозно наше присъствие - в капсулата на Луната."

Инженер Динев е възпитаник на учителя Теодоси Теодосиев-Тео и герой на документалния филм "Социално силните" на режисьора Николай Василев, на който БНТ е копродуцент.

снимки: БТА, БНТ

#инж. Петко Динев #тъмната страна на Луната #"Артемис II" #път към Луната # НАСА #мисия до Луната

