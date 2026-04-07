"Видяхме слънчевата корона и Марс": Екипажът на "Артемис II" прелетя зад тъмната страна на Луната

Космическата мисия "Артемис II" направи тази нощ историческото си прелитане зад тъмната страна на Луната. Докато се намираше в сянката на Луната, екипажът загуби комуникация с командния център в Хюстън за 40 минути. Със символичен жест след появяването си от другата страна, астронавтите обърнаха емблемите си и се насочиха по траектория за завръщане към Земята.

Сълзи и обща прегръдка. Астронавтите на борда на кораба "Орион" ознаменуваха навлизането си в най-рискованата част от мисията като кръстиха кратер на границата между светлата и тъмната страна на Луната на името на починалата от рак съпруга на своя капитан - Карол.

Виктор Глоувър, пилот на мисията: "Обичаме ви от Луната." Джени Гибънс от командния център в Хюстън: "Ще се видим от другата страна."

Последната размяна на реплики с командния център в Хюстън малко преди 2.00 часа българско време, когато за 40 минути "Орион" загуби връзка със Земята при навлизане в сянката на Луната. Канадският астронавт Джереми Хансен и капитанът Рийд Уайзмън разказаха после за първите моменти в космическа тишина.

Джереми Хансен, астронавт: "Видяхме как Земята изчезна, но бяхме толкова погълнати от научната работа и имаме толкова силна вяра в надеждността на кораба и в центъра за управление на мисията, че бяхме напълно спокойни и просто си вършехме работата, опитвайки се да съберем колкото се може повече научни данни."

Рийд Уайзмън, капитан на мисията: "Е, събрахме се за около 30 секунди и все пак изядохме по една бисквита с кленов крем преди да се върнем към научната работа. Трябваше да отбележим този момент – че заобикаляме Луната и губим връзка със Земята. Беше много сюрреалистичен момент за екипажа."

Имаше и други забавни моменти - буркан с течен шоколад прелетя през кабината по време на живото предаване. При преминаването си зад тъмната страна на Луната, астронавтите се приближиха максимално и снимаха, скицираха и описваха геоложките особености на лунната повърхност.

Рийд Уайзмън, капитан на мисията: "Видяхме гледки, които никой човек не е виждал досега, дори и по време на мисиите "Аполо". Беше невероятно. А след това дойде изненадата на деня – току-що излязохме от пълно слънчево затъмнение, видяхме слънчевата корона и Марс." Кристина Кук, астронавт: "Докато наблюдавахме това затъмнение беше единственият път, когато всички си казахме, че такова нещо не може да се заснеме с фотоапарат."

След възстановяване на комуникациите астронавтите получиха и лични поздравления от американския президент Доналд Тръмп, който ги нарече "пионери" и се зарече скоро САЩ да установят постоянно присъствие на Луната преди да продължат към Марс.

"Бих се радвал да съм тук, но може би няма да успеем достатъчно бързо", каза 79-годишният президент.

Обратният път на "Артемис II" към Земята ще отнеме 4 дни. Очаква се капсулата с астронавтите да се приводни в Тихия океан рано сутринта в събота българско време.