Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс в Будапеща преди оспорваните избори в неделя

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс пристигна в Унгария като израз на подкрепата на Доналд Тръмп за премиера Виктор Орбан преди оспорваните парламентарни избори в неделя. Гостът обвини "бюрокрацията в Брюксел" в опит за намеса в унгарския вот. Той посочи Орбан като пример, който западноевропейските му колеги е трябвало да следват. Унгарският премиер отбеляза, че с идването на власт на Доналд Тръмп е започнала "златна ера" в отношенията между Унгария и Съединените щати.

Джей Ди Ванс - вицепрезидент на САЩ: "Опитаха се да направят Унгария по-малко енергийно независима и да увеличат разходите за унгарските потребители. И всичко това, само защото мразят този човек." Джей Ди Ванс пристига в Будапеща за среща с Виктор Орбан

Джей Ди Ванс отбеляза, че посещението му е израз и на моралното сътрудничество между двете страни. Американският вицепрезидент заяви, че ако са следвали политиката на Орбан западноевропейските лидери биха избегнали до голяма степен настоящата енергийна криза.

Джей Ди Ванс - вицепрезидент на САЩ: „Искаме успешна Европа, европейските семейства да могат да отопляват домовете си и да изграждат страхотни неща. Искаме Европа да бъде енергийно независима и дори енергийно доминираща, но тя няма да постигне енергийна сигурност ако продължи да следва провалени политики. Затова мисля, че Виктор Орбан е чудесен пример."

Според агенция Блъмбърг Унгария се е съгласила да закупи 500 хиляди тона американски петрол за около половин милиард долара. Виктор Орбан, който се самоопределя като „нелиберален демократ" е особено приближен до настоящото американско правителство заради сходство във възгледите, включително по миграционната политика, климатичните промени, отношението към международни институции, медии, организации с идеална цел и университети.

Виктор Орбан - премиер на Унгария: „Съединените щати преди президента Тръмп подкрепяха войната в Украйна, сегашната им позиция ясно е в подкрепа на мира и е особено ценна за нас. Ето защо, когато американски и унгарски политик се срещнат, неизбежно е да говорят и за Руско-украинската война."

През мобилния телефон на Джей Ди ванс президентът Тръмп се изказа ласкаво за Унгария и нейния лидер пред митинг на пет хиляди привърженици на Орбан под надслов „Ден на приятелството". Налице са и подозрения, че Орбан има и дискретна руска подкрепа заради позициите си по Украйна и енергийните доставки от Москва. Но дали това ще е достатъчно да му осигури победа на фона на икономическото и социално недоволство - сондажите дават противоречиви данни. Историята на Унгария не се пише във Вашингтон, Брюксел или Москва, а на унгарските улици и площади, отбеляза опозиционният лидер Мадяр по повод посещението на Ванс.