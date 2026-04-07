КС отхвърли искането на Апелативния съд във Варна за мандатите на тримата големи в съдебната система

Конституционният съд отхвърли искането на Апелативен съд Варна да се обяви за противоконституционен текста от Закона за съдебната власт, с който мандата на и.ф. главен прокурор, председател на ВКС и председател на ВАС се ограничава до 6 месеца.

Според конституционните съдии право на Народното събрание е със Закон да урежда въпросите с и.ф. на тримата големи в Съдебната власт. Не се ограничават правата на ВСС и двете колегии - съдийската и прокурорската да избират изпълняващи функциите, когато по предвидения ред не е избран титуляр.

Конституционният съд не се произнася дали въвеждането на ограничението на мандата засяга завареното положение, нито дали ограничението има несъщинско обратно действие с мотива, че е недопустимо посредством способите за нормален контрол да се преодолее празнота в нормативната уредба и не е в компетентността на Конституционния съд да се произнася по този въпрос. Петима от съдиите са подписали решението със становище.