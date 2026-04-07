Христо Стоичков: Ще разговарям с Барселона за мач с ветераните на ЦСКА

Христо Стоичков коментира информациите, че стадион "Българска армия" ще бъде открит с двубой с Милан. Легендата на българския футбол разкри, че ще опита да организира мач между ветераните на ЦСКА и Барселона.

Днес той награди призьорите на детски футболен турнир в Етрополе заедно със спортния министър Димитър Илиев.

"Над 800 деца взеха участие в турнира. Разбира се, че има таланти. Искам да благодаря на организаторите и на всички хора, които бяха с мен през тези 4 дни. Благодаря и на най-малките състезатели, както и на родителите, че отделиха време, за да бъдат с децата си. Това беше истински празник – както за децата, така и за всички нас. Участваха над 77 отбора, а турнирът се провежда за първи път и има голям потенциал да се развива. Поканихме и школата на Джика Хаджи от Румъния. Догодина турнирът ще бъде още по-голям и с по-силно международно участие. За нашия град това е нещо много важно. Когато започнахме през 2007–2008 година, не сме си поставяли за цел тези деца задължително да стигнат до най-високо ниво. Но мечтите се сбъднаха – много от тях станаха професионални футболисти и дори национални състезатели", сподели той.

Според него академията на Етрополе има важна роля за развитието на редица български футболисти.

"През академията са минали над 20 футболисти. Сред тях са Митко Евтимов, Митов, Ивайло Чочев, Антонио Вутов и много други. Гордея се, че в малък град успяхме да създадем такава школа. В момента имаме около 70 деца, които живеят, учат и тренират тук целогодишно", допълни Стоичков.

Камата коментира и появилата се по-рано информация, че Милан ще играе с ЦСКА на откриването на новия стадион.

"Който е издал тази информация, да е така. Щом са избрали Милан, значи са по правилния път. Ще се опитаме да направим голям празник – не само за първия отбор, но и за ветераните. Ще разговарям с Барселона и други клубове, с които имам добри контакти. Новата база на ЦСКА ще бъде едно от най-модерните съоръжения в региона. Ще има нови терени, съблекални, бази за подготовка и условия за развитие на децата. Целта е всички да бъдат събрани на едно място, за да се създаде истинско чувство за отбор и семейство", добави бившият нападател на "червените".

Стоичков не подмина и темата с националния отбор.

"Работя по програма на FIFA, която цели да върне футбола в училищата. Трябва да извадим децата от телефоните и да ги върнем към спорта. Когато усетят играта, те сами ще разберат колко е важна. Много важна е ролята на институциите. Не става само с училищата – необходимо е съдействие от Министерството на спорта и цялата държава. Школата на Джика Хаджи е една от най-добрите в региона. Те имат отлична база, много терени и силна организация. Оттам излизат национални състезатели. Това е модел, към който се стремим и ние", завърши той.

Вижте откъс от интервюто във видеото!