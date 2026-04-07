Казусът с градския прокурор на София: Янкулов иска дисциплинарно производство

Служебният вътрешен министър Андрей Янкулов е внесъл предложение за дисциплинарно производство срещу градския прокурор на София Емилия Русинова. Според Янкулов с пътуванията си зад граница в компанията на Петьо Петров - Еврото, Русинова е нарушила етичния кодекс на българските прокурори.

Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието: „Има осъществени две пътувания от г-жа Русинова, преминавания през границата на страната с един и същи автомобил с лицата Петьо Петров и Кристиян Христов. Това се случав към дати, през 2021 г., месец юни и месец август. Т.е. това е вече по времето, по което историята с "Осемте джуджета" е публично известна в продължение на около година.“