Корпорация КУБ доброволно е премахнала на оградата в местността Баба Алино

Корпорация КУБ е извършила доброволен демонтаж на ограждението в местността Баба Алино на 6 юни 2026 г. Това се посочва в съобщение до медиите от корпорация КУБ. В него се уточнява, че действията са предприети въпреки висящо административно производство и преди окончателно решение по жалбата срещу заповедта за премахване.

"Въпреки че все още няма решение по подадената от нас жалба срещу заповедта за премахване на ограждението в местност Баба Алино, ние вече доброволно премахнахме оградата. Това решение взехме по собствена инициатива, за да не се създава допълнително напрежение и за да не се възпрепятства по никакъв начин разрешаването на спора. Вярваме, че каузата ни е справедлива, но зачитаме закона и хората около нас. Ще продължим да защитаваме правата си по съдебен ред."