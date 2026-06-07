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НЕЗАКОННИЯТ ГРАД КРАЙ ВАРНА

Корпорация КУБ доброволно е премахнала на оградата в местността Баба Алино

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хиляди незаконно отсечени дървета корпорация куб сигнализира бившият кмет варна
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Корпорация КУБ е извършила доброволен демонтаж на ограждението в местността Баба Алино на 6 юни 2026 г. Това се посочва в съобщение до медиите от корпорация КУБ. В него се уточнява, че действията са предприети въпреки висящо административно производство и преди окончателно решение по жалбата срещу заповедта за премахване.

"Въпреки че все още няма решение по подадената от нас жалба срещу заповедта за премахване на ограждението в местност Баба Алино, ние вече доброволно премахнахме оградата. Това решение взехме по собствена инициатива, за да не се създава допълнително напрежение и за да не се възпрепятства по никакъв начин разрешаването на спора. Вярваме, че каузата ни е справедлива, но зачитаме закона и хората около нас. Ще продължим да защитаваме правата си по съдебен ред."

#„Баба Алино“ #незаконният град край Варна #корпорацията КУБ #ограда

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