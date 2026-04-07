Списание "Слависти" бе представено в Музея на спорта

Традициите в периодиката на най-стария столичен клуб Славия продължават с ново издание. Днес на официална премиера в Музея на спорта беше представено списание "Слависти".

То ще излиза два пъти в годината с обем от 36 страници и ще запознава привържениците с легенди на клуба и настоящи футболисти, но и с фокус към културата на славизма.

"Периодиката на Славия е от 100 години, но най-дълголетната и най-трайната традиция се установи преди 25 години, когато излезе първият брой на вестник "Славия", именно на 10 април 2001 година", разказа редакторът на списание "Слависти" Николай Кръстев.

Изданието цели да предложи на читателите си славизъм, култура и спорт.