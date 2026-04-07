БЛС иска спешна актуализация на цените на медицинските дейности, заплащани от Здравната каса

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази

Здравният министър Михаил Околийски откри строук център в УМБАЛ "Св. Анна"

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Здравният министър Михаил Околийски, заместник здравният министър д-р Петър Грибнев и лекари от Университетската болница за активно лечение "Св. Анна" откриха обновен Център за лечение на мозъчно-съдови заболявания. Това ще е един от 17-те строук центъра по Плана за възстановяване и развитие, които ще помагат на много пациенти да се възстановят напълно след прекаран инсулт - едно много социално значимо заболяване за страната ни.

Здравният министър поздрави за празника здравните работници, но днешния празничен ден медиците посрещат без да са решени основни проблеми на системата.

Липсата на адекватно разпределение на средствата, например, предизвиква и кадрови проблем, който засяга пряко и пациентите. Спешна актуализация на цените на медицинските дейности, които се заплащат от Здравната каса, искат от Българския лекарски съюз. В "Денят започва" председателят му обясни, че разходите на болниците са се увеличили, а цените не са променяни от 2024 г.

д-р Николай Брънзалов, председател на БЛС: "Искаме анекс, за да бъде адаптиран бюджетът на НЗОК към настоящите изисквания. Вижте какво става с горивата, какво става с консумативите. Всеки втори българин дава допълнително пари. Защо дава допълнително пари? Защото системата не е финансирана."

Михаил Околийски, министър на здравеопазването: "Не е възможно без бюджет и целият процес по принцип трябва да бъде трансформиран по съвсем друг начин от това предложение, което към момента битува в общественото пространство. Много е странно подбран този момент с такова искане. Не искам да си мисля, че това е политическо искане, но до такъв извод може да стигне."

Поздравление към медиците отправи в публикация в профила си във фейсбук и президентът Илияна Йотова.

#Световен ден на здравето

Последвайте ни

ТОП 24

Най-четени

Още от: Здраве

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ