Правосъдният министър ще внесе предложение за дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова

До дни служебният министър на правосъдието ще внесе предложение за дисциплинарно производство срещу градския прокурор на София Емилия Русинова. Зам.-министър Таня Радуловска заяви, че Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е тази, която трябва да реши дали да образува дисциплинарно производство и коментира изявлението, в което Русинова твърди, че целта е дискредитирането ѝ.

Таня Радуловска, служебен зам.-министър на правосъдието: "Аз мисля, че отговорът на прокурор Русинова беше край на илюзията за прозрачност в прокуратурата. Стана ясно, че прокуратурата е прозрачна, само когато контролирано изпуска информация и когато обществото иска да разбере отговорите на въпроси, от които се вълнува - се крие зад системния проблем, за който казваме, че съществува от години, че ще говори само при официални разследвания или ако ВСС реши да образува производство."