Акция срещу купуването на гласове в Разградско

Откриха списъци с имена на хора и различни парични записи срещу тях в Разградско. Това съобщиха от областната дирекция на МВР-Разград след специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с политическите права на гражданите и конвенционалната престъпност.

Нарушенията са установени в два търговски обекта в селата Дряновец и Дянково. Иззети са веществени доказателства, свързани със съмнения за изборна търговия.

По случая са образувани две досъдебни производства, две бързи производства и две проверки. Работата по разследването продължава.