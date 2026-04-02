Емил Дечев: Работи се по всички схеми за купуване на гласове

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Чете се за: 01:30 мин.
Резултати от полицейските акции в Добрич

Снимка: БТА
Сигналите за купуване на гласове са в пъти повече в сравнение с предходните парламентарни избори. Схемите са различни и се работи по всички от тях – от купуване на гласове в брой до размяна срещу стоки в магазини. Това заяви в Балчик министърът на вътрешните работи Емил Дечев, който присъства на откриването на обновената сграда на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Емил Дечев, министър на вътрешните работи: „Сигналите са в пъти повече – няколкостотин процента повече в сравнение със сигналите за изборни престъпления на предходните парламентарни избори.“

Георги Кандев, и.д. главен секретар на МВР: „Гласовете вече струват между 50 и 100 евро в различните региони на страната.“

Емил Дечев, министър на вътрешните работи: „Има различни жизнени стандарти.“

Георги Кандев, и.д. главен секретар на МВР: „На територията на ОДМВР – Добрич към 9.00 часа тази сутрин, 18 дни преди изборите, ситуацията е следната: брой получени сигнали – 22, спрямо 3 за изборите през 2024 г.; брой образувани досъдебни производства – 16, спрямо 0 за изборите през 2024 г.; брой задържани лица – 1, спрямо 0 за миналите избори.“

"Галъп": Пет са сигурните формации в следващия парламент
