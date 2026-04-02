Кирил Милов и Семен Новиков се завръщат в националния отбор

от БНТ , Репортер: Радостин Любомиров
Борците ще бъдат част от отбора за еврошампионата, който БНТ ще излъчва пряко от Тирана.

Борците Кирил Милов и Семен Новиков отново ще бъдат част от българския национален отбор по борба.

Националите попаднаха в състава в класическия стил, който се готви за европейското първенство в Тирана, Албания от 20 до 26 април в базата в столичния квартал "Дианабад".

Към заниманията се включиха и още двама състезатели на ЦСКА – Стефан Григоров (до 55 кг) и Светослав Николов (до 82 кг).

"Щом сме тук, значи направихме компромис. Намерихме общ език и се надявам да имаме много успехи в бъдеще. Готов съм да отида и да убия конкуренцията, стига да съм здрав и Господ да е с мен", заяви Милов в интервю за БНТ.

"Отдавна казах, че съм готов на компромис. Една година не се борихме на големи състезания. Надявам се, че предишният опит ще ми помогне да взема медал", добави Новиков.

Националният треньор в класическия стил Стефан Тошев отказа да потвърди дали Милов и Нивоков ще попаднат в крайния състав за еврошампионата.

"Много е хубаво, че те присъстват на лагерите и се борят за България. Съставът ще е ясен малко преди да се тръгне. Стават контузии, има вируси, болести и какво ли не", допълни наставникът.

Първоначално те не попаднаха в предварителните заявки за еврошампионата, но списъците все още подлежат на промяна.

Двамата участваха в турнира "Дан Колов - Никола Петров" и взеха медали във втория ден. Европейският шампион Кирил Милов спечели титлата при 97 кг в класическия стил срещу Владен Козлюк от Украйна след технически туш. В категория до 87 кг олимпийския шампион Семен Новиков взе бронза срещу Ихария Ришевич от Беларус с 4:0 точки.

Двамата борци и съотборниците им от ЦСКА не се бяха състезавали за националния отбор от година. Причината е, правилото националните състезатели да се подготвят по централизирана програма с назначените от Българската федерация по борба (БФБ) треньори. Милов и Новиков настояваха да тренират с клубния си наставник Сослан Фарниев и пропуснаха световното първенство в Загреб през есента.

Милов и Новиков дори взеха участие в протест с искане на оставката на президента на БФБ Станка Златева. От двете страни обаче направиха компромиси, за да се стигне до съгласие.

В последното си интервю за БНТ Златева заяви, че и двете страни имат обща цел.

"Да си дадем сметка, че сме дошли за едно и също - българската борба да върви напред", сподели тя.

БНТ ще излъчва европейското първенство пряко от Тирана.

