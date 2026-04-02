10% по-скъпо агнешко за Великден очакват животновъди

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
10% поскъпване на агнешкото месо около Великден очакват животновъди. Причините са не само заради увеличаващите се разходи на фермерите, но и заради последствията от шарката по овцете и избиването на животни.

Възможно е да има недостиг на агнешко, предупреждават от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Около 50 000 - 60 000 животни тази година няма да достигнат до пазара – именно заради мерките и избиването на животни през миналата година заради епидемията от шарка. Най-осезаем е дефицитът в Пловдивския регион, където са унищожени около 25 000 животни и има недостиг на агнета.

В Пловдивско към този момент няма зараза, но е спряно превозването на живи животни.

Мария Иванова, животновъд от пазарджишкото село Щърково и отглежда около 200 овце: "Ние сме най-малката община в Пазарджишко и при нас имаше само един констатиран случай – в съседно село, в малко стопанство. Явно бързо ликвидираха нещата и вирусът не успя да се разпространи в общината. Лично ние, ще говоря само за нашата ферма, тъй като всеки си определя цената на собствената си продукция, продаваме на 7 евро живо тегло тази година. Миналата година беше 13 лева живо тегло, така че увеличението дори не е 10%. Поскъпването се дължи на по-високите цени на тока, горивата и фуражите. Тъй като храним с по-скъпи фуражи, няма как тази разлика да не се отрази."

Дефицитите на пазара според Мария Иванова ще бъдат покрити от внос.

"Този дефицит ще бъде компенсиран с внос – легален или не – основно от Румъния и Северна Македония. Министър Христанов обяви затваряне на нерегламентирани кланици, но според колеги този внос не е престанал. Да не се окажат това само PR акции."

Тя посъветва потребителите как да разпознаят българското месо.

"Най-сигурният начин е печатът в магазина. Другият е външният вид – дали месото изглежда свежо."

Мария Иванова е категорична, че държавата трябва да предприеме мерки срещу разпространението на болести по овцете.

"Има два варианта – или да ни блокират и да избиват животните, ако дойде вирусът, или да се ваксинира. Закупени са ваксини и са дадени средства. Въпрос на решение на министъра е да разпореди ваксинация, за да можем свободно да се движим и търгуваме."

Вижте прякото включване на Антонета Андреева.

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Общество

Софийската опера почита Гена Димитрова и Никола Гюзелев с емблематичния спектакъл "Дон Карлос"
Софийската опера почита Гена Димитрова и Никола Гюзелев с емблематичния спектакъл "Дон Карлос"
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
Министър Христанов започна проверки в горските стопанства Министър Христанов започна проверки в горските стопанства
Чете се за: 01:12 мин.
Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението
Чете се за: 02:42 мин.
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
