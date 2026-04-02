Денят на детската книга е, започва „Походът на книгите“ в София

Чете се за: 03:05 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Международният ден на детската книга се отбелязва днес. В София ще бъде открито 15-ото издание на националната кампания "Походът на книгите". Събитието ще се състои в Общинския културен институт Дом на културата "Искър" и започва от 11.00 ч., съобщават организаторите от Асоциация "Българска книга".

По думите им кампанията има за цел да насърчи четенето сред децата и младежите и да утвърди книгата като ценност в съвременното общество. В рамките на събитието ще бъдат отличени най-активните читатели, най-любознателните деца, както и "Читател на годината 2025". Ще бъде връчена и специална грамота за принос в насърчаването на четенето сред децата, уточняват от Асоциацията.

Йорданка Фурнаджиева, член на УС на Асоциация "Българска книга": "Първо искам да честитя празника на всички малки и пораснали читатели. Честит празник! Да, определено книгата продължава да се съхранява като ценност. Ще позволя да цитирам големия съвременен мислител на нашето време Умберто Еко, който казва, че в бързо развиващия се технологичен свят всъщност ние се връщаме във вселената на Гутенберг, където четенето става задължително и необходимо. Защо е така? Защото в този развиващ се свят е необходимо много по-голямо ограмотяване. А как се случва това ограмотяване? Именно чрез книгите и четенето. Наблюдавам, че все повече родители започват да възпитават книгата като ценност в семейството, наред с всички други ценности. Разбира се, това показва и пазарът, където все повече издания, на родни и чуждестранни автори започват да излизат на български език. Издания, които възпитават на различни ценности. Издания с илюстрации, които възпитават от ранна детска възраст на вкус."

Вижте прякото включване на Дарина Ангелова

Александър Трайков – заместник-министър на културата: "„Походът на книгите“ е много важна инициатива, която вече се провежда за 15-и пореден път. За нас са важни децата, важно е четенето, важно е образованието и съответно културата, като Министерство на културата. Ние подкрепяме тази инициатива изцяло, съвместно в цялата страна. Поради тази причина смятам, че това е едно от най-важните събития за 2026 година. Хора от всякакви професии ще четат на децата – от спортисти до политици. Цялата палитра от известни на обществото личности ще покаже, че децата и детската книга са нещо много важно.“

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Образование

Сергей Игнатов обяви за "фалшива новина" твърденията, че ще се учи украински език в българските училища
3600 ученици в осем града участваха в регионалния кръг на Националното състезание по правопис на английски език 3600 ученици в осем града участваха в регионалния кръг на Националното състезание по правопис на английски език
Чете се за: 00:52 мин.
С инвалидна количка в училище: Деца и учители дариха устройства за достъпна среда на ученик в Банкя С инвалидна количка в училище: Деца и учители дариха устройства за достъпна среда на ученик в Банкя
Чете се за: 03:17 мин.
Какво ще правят учениците на 20 април - присъствен, но неучебен? Какво ще правят учениците на 20 април - присъствен, но неучебен?
Чете се за: 02:12 мин.
Учебен или присъствен ще е 20 април? Учебен или присъствен ще е 20 април?
5841
Чете се за: 01:30 мин.
Подобрява ли се финансовата грамотност на българите? Подобрява ли се финансовата грамотност на българите?
Чете се за: 04:12 мин.

БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
