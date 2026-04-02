Денят на детската книга е, започва „Походът на книгите“ в София

Международният ден на детската книга се отбелязва днес. В София ще бъде открито 15-ото издание на националната кампания "Походът на книгите". Събитието ще се състои в Общинския културен институт Дом на културата "Искър" и започва от 11.00 ч., съобщават организаторите от Асоциация "Българска книга".

По думите им кампанията има за цел да насърчи четенето сред децата и младежите и да утвърди книгата като ценност в съвременното общество. В рамките на събитието ще бъдат отличени най-активните читатели, най-любознателните деца, както и "Читател на годината 2025". Ще бъде връчена и специална грамота за принос в насърчаването на четенето сред децата, уточняват от Асоциацията.

Йорданка Фурнаджиева, член на УС на Асоциация "Българска книга": "Първо искам да честитя празника на всички малки и пораснали читатели. Честит празник! Да, определено книгата продължава да се съхранява като ценност. Ще позволя да цитирам големия съвременен мислител на нашето време Умберто Еко, който казва, че в бързо развиващия се технологичен свят всъщност ние се връщаме във вселената на Гутенберг, където четенето става задължително и необходимо. Защо е така? Защото в този развиващ се свят е необходимо много по-голямо ограмотяване. А как се случва това ограмотяване? Именно чрез книгите и четенето. Наблюдавам, че все повече родители започват да възпитават книгата като ценност в семейството, наред с всички други ценности. Разбира се, това показва и пазарът, където все повече издания, на родни и чуждестранни автори започват да излизат на български език. Издания, които възпитават на различни ценности. Издания с илюстрации, които възпитават от ранна детска възраст на вкус."

Вижте прякото включване на Дарина Ангелова

Александър Трайков – заместник-министър на културата: "„Походът на книгите“ е много важна инициатива, която вече се провежда за 15-и пореден път. За нас са важни децата, важно е четенето, важно е образованието и съответно културата, като Министерство на културата. Ние подкрепяме тази инициатива изцяло, съвместно в цялата страна. Поради тази причина смятам, че това е едно от най-важните събития за 2026 година. Хора от всякакви професии ще четат на децата – от спортисти до политици. Цялата палитра от известни на обществото личности ще покаже, че децата и детската книга са нещо много важно.“