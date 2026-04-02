Александър Гавалюгов: Най-голямата ми мечта е да бъда в националния отбор

Българският баскетболист Александър Гавалюгов сподели, че мечтае да бъде част от мъжкия национален отбор и вярва, че е готов за тази стъпка в кариерата си.

Според него, с правилната работа, България може да бъде редовен участник на европейско и световно първенство.

"Мисля, че съм готов. Това все още ми е най-голямата цел и мечта, която ще преследвам дълго време, докато не стане реалност. Таланта го има. С правилната работа ще се постигнат и по-големи резултати, а именно да сме константен участник на европейско първенство, световно първенство, Олимпиада. Това е съвсем постижима цел. Има много примери за по-малки от нас държави, които наскоро станаха по-силни баскетболни нации. Щом те могат, значи и ние можем. Ние имаме предимство, защото имаме баскетболни традиции", заяви той в интервю за БНТ.

