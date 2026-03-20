начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Настъпи астрономическата пролет – очакват ни повече...
Почина холивудската звезда Чък Норис
"Мяра": Кои политически сили ще намерят място в...
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Силен Александър Гавалюгов, но Санта Клара приключи в Мартенската лудост (ВИДЕО)

Юношеският баскетболен национал даде всичко от себе си в първия си мач на голямата сцена в колежанското първенство на САЩ.

Силен Александър Гавалюгов, но Санта Клара приключи в Мартенската лудост (ВИДЕО)
Александър Гавалюгов не разочарова, но Санта Клара приключи своето участие в Мартенската лудост от колежанското първенство на САЩ. Българинът и неговите съотборници отстъпиха драматично пред Кентъки с 84:89 след продължение в среща от първия кръг в Среднозападния регион, която се изигра в "Ентърпайс Сентър", Сейнт Луис, Мисури.

Гавалюгов се включи от резервната скамейка, но това не го спря да помогне на Бронкос да окажат съпротива на по-именития университет. Бившият юношеския национал постави името си сред реализаторите, оставяйки отлични впечатления. Гардът финишира с 16 точки, 6 борби, 5 асистенции и 2 откраднати топки за 32 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 2/5 от средна дистанция и 4/11 зад дъгата.

По този начин баскетболистите на Хърб Сандек останаха на крачка да поднесат една от изненадите срещу един от традиционните фаворит отвъд океана. За Гавалюгов и компания това бе първо класиране в историята на учебното заведение на голямата сцена от 1996 година насам.


Първото полувреме предложи честа смяна на водачеството и Бронкос съумяха да вземат минимално надмощие, за да се изстрелят при 31:29 в съблекалнята. Тенденцията рядко се променяше в хода и на второто полувреме, което продължи да се движи кош за кош. Така двата отбора не излъчиха победител в редовното време и развръзката остана за продължението, като "дивите котки" се добраха до него след кош от центъра.


Драмата се пренесе и в допълнителното време, в което отново двата тима вървяха ръка за ръка. Все пак Кентъки наложи волята си в заключителните секунди и измъкна успеха.

Илайджа Махи финишира с 20 точки, 5 борби и 4 тройки за Санта Клара.

#Мартенска лудост #Александър Гавалюгов  #Колежанско първенство по баскетбол на САЩ #Санта Клара Юнивърсити

Александър Везенков: Опитвам се да надграждам играта си
Почина холивудската звезда Чък Норис
