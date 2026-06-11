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ЦСКА ще има мъжки отбор в баскетболния елит

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Спорт
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"Армейците" са подали заявка за участие през новия сезон

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ЦСКА ще се завърне в НБЛ. „Армейците“ са подали заявка за участие през следващия сезон. Това стана ясно на среща на клубовете от родния елит. Отборът ще бъде изграден само с момчета от школата, а ако има бюджет за по-опитни български играчи, ще се пристъпи в посока и за тяхното привличане.

Домакинските мачове на „армейците“ ще се играят в “IZZI Арена“, като въпросното съоръжения ще претърпи промени.

Начело на отбора ще бъде Тони Дечев. Спортният директор ще има думата още за щаба и селекцията. За последно ЦСКА бе част от шампионата през 2023/2024, но след това се отказа от участие поради финансови проблеми, които се появиха още в хода на въпросния сезон.

#БК ЦСКА

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