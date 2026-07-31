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Спартак Плевен привлече Александър Матушев за юбилейния сезон

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Спорт
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26-годишният гард става първото ново попълнение на плевенчани, които ще отбележат 80 години от създаването на клуба и ще преследват високи цели през сезон 2026/27

Спартак Плевен привлече Александър Матушев за юбилейния сезон
Снимка: bgbasket.com
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Баскетболният Спартак Плевен официално обяви първото си ново попълнение за сезон 2026/27. Към състава на плевенчани се присъединява Александър Матушев, съобщиха от клуба.

26-годишният баскетболист играе на позициите стрелящ гард и леко крило. Висок е 197 сантиметра и тежи 90 килограма, като ще подсили отбора в навечерието на специален сезон за клуба, който ще отбележи 80 години от своето създаване.

"Добре дошъл в Спартак, Сашо! Пожелаваме ти здраве, успешен сезон и много победи пред вярната плевенска публика“, написаха от клуба в социалните мрежи.

Роденият в Ямбол Матушев е продукт на школата на местния клуб, а в професионалната си кариера е носил екипите на Ямбол, Академик Пловдив и Берое.

През изминалия сезон в Националната баскетболна лига той записа средно по 12.6 точки, 2.2 борби и 1.3 асистенции на мач, като се утвърди като един от стабилните български играчи в първенството. Новият му клуб ще се опита да надгради през юбилейната си кампания, в която си поставя и европейски амбиции.



#Александър Матушев #БК Спартак Плевен

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